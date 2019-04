A luxuosa lista de dispensas do Real Madrid

O treinador do Real Madrid, Zinédine Zidane, já terá dado à direção do clube a lista de dispensas para a próxima temporada, adianta o As . O técnico francês ainda não tornou público os nomes dos futebolistas porque ainda faltam jogos por disputar, mas já começa a dar algumas pistas.

O diário desportivo espanhol escreve esta terça-feira que Gareth Bale, Mariano, Dani Ceballos, Marcos Llorente e Brahim Diaz integram a lista, embora jogadores como Marcelo, Isco e Kroos não tenham lugar assegurado no plantel de 2019/20.

Bale, diz o As, "ocupa a primeira posição na lista negra do técnico francês e o próprio jogador já o sabe". Mariano e Ceballos não têm sido opção desde que Zizou voltou ao cargo e Llorente e Brahim são futebolistas que o antigo médio gaulês entende que deverão ganhar rodagem noutras paragens.