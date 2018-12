Assembleia determina futuro de Bruno de Carvalho no Sporting

Hoje, quando forem 14.30, o Pavilhão João Rocha vai deliberar sobre os recursos interpostos pelo anterior presidente do Sporting, Bruno de Carvalho e outros elementos da sua direção que foram suspensos de sócios. Na prática, os sócios leoninos vão discutir e votar se as sanções disciplinares decididas pela Comissão de Fiscalização se mantêm (no caso do ex-presidente a suspensão de sócio é de um ano) ou não. Os visados podem estar presentes e falar durante 15 minutos. Bruno de Carvalho ainda não decidiu se vai, mas o mais provável é mandar alguém que leia o seu discurso.

A votação vai ser decidida por maioria simples, ou seja, 50% mais um voto dos presentes na reunião magna.

Além de Bruno de Carvalho, a AG vai deliberar sobre as suspensões de sócios de Alexandre Godinho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela e e Luís Gestas, todos ex-elementos do anterior Conselho Diretivo suspensos por 10 meses. Na mesma reunião será ainda votada a expulsão de Elsa Judas e Trindade Barros, membros da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral que foram sancionados pela Comissão de Fiscalização.

E todos vão poder ir e defender-se. "Os estatutos do Sporting não definem se as pessoas suspensas podem ou não participar na AG. Mas a AG decidiu que sim. Claro que é uma decisão com caráter excecional, porque se estão suspensas não deveriam participar", defendeu Rogério Alves, líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG), acrescentando que cada um terá 15 minutos para falar.

"Nunca na história do Sporting se realizou uma Assembleia Geral com esta finalidade, de apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos sobre processos disciplinares. Ou seja, será uma AG inédita com um objeto nunca antes analisado. Vamos debater, trocar pontos de vista e deliberar. Depois os sócios serão chamados a votar se as sanções aos visados se mantêm ou não", explicou o presidente da Mesa, acabando assim com os rumores de que a reunião magna serviria para expulsar o presidente destituído a 23 de junho.

Com os acontecimentos da última AG na memória, os dirigentes leoninos temem que esta reunião magna seja menos pacifica do que aquela que serviu para aprovar as contas do clube. Apesar de não ter marcado presença, a AG ficou marcada por desacatos com os apoiantes de Bruno de Carvalho, onde se incluía a irmã e o pai do ex-líder. Rogério Alves garantiu que a segurança para a AG estará a cargo da empresa privada que trabalha para o Sporting, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública (PSP), mas que a mesma deve começar nos sócios.

Destituído, suspenso, detido e libertado...

Depois de protagonizar uma crise sem precedentes, Bruno de Carvalho foi destituído a dia 23 de junho em Assembleia Geral Extraordinária. A 2 de agosto foi suspenso de sócio por um ano pela Comissão de Fiscalização (CF), no seguimento de um processo disciplinar como está previsto no novo Regulamento Disciplinar aprovado a 17 de fevereiro em reunião magna. Também os antigos dirigentes, nomeadamente Carlos Vieira, ex-número 2 com a pasta das finanças no mesmo Conselho Diretivo, foram suspenso por dez meses. Luís Roque teve somente uma repreensão por escrito no final do processo.

Segundo o comunicado da CF, datado de agosto, o antigo presidente foi "inegavelmente o principal artífice e responsável da situação grave e anti-estatutária criada", o que levou à pena aplicada. Em causa a "oposição continuada e acirrada à realização da Assembleia Geral de dia 23 de junho", assim como a criação de "órgãos não estatutários com os quais tentaram iludir os sócios". A Comissão de Fiscalização sublinha ainda que, tendo "legitimidade" para expulsar de sócio Bruno de Carvalho, "e havendo matéria suficiente para o fazer, não quis deixar de considerar atenuantes e de respeitar o passado do clube".

A decisão foi conhecida antes de o ex-líder leonino ser detido e acusado de ser o mandante do ataque à Academia no dia 15 de maio.

Apesar de enquanto presidente ter promovido a expulsão do também ex-presidente Godinho Lopes, devido a "infrações disciplinares muito graves para a imagem e património" do clube, Bruno de Carvalho não passará pelo mesmo julgamento, visto que os sócios vão votar a suspensão por um ano e não a expulsão permanente.

No entanto, aconteça o que acontecer, Bruno de Carvalho não recuperará, de imediato, a condição de sócio, já que continua suspenso preventivamente em virtude de um segundo processo que continua a ser apreciado, agora, pelo Conselho Fiscal e Disciplinar e continuará impedido de exercer os seus direitos como sócio.