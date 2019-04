120 milhões por João Félix? Real e Barcelona fora da corrida

João Félix, avançado de 19 anos do Benfica, está referenciado por vários colossos europeus e, de acordo com o jornal Marca, terá sido proposto ao Real Madrid e ao Barcelona. Mas, segundo o diário desportivo espanhol, os dois gigantes de Espanha torcem o nariz ao valor que a nova coqueluche dos encarnados pode custar - 120 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

De acordo com a Marca, parece estar em marcha um espécie de leilão pelo avançado benfiquista por essa Europa fora. O empresário Jorge Mendes tem sido alvo de várias sondagens, mas tanto o Real Madrid como o Barcelona não estão na disposição de entrar na corrida pelos valores que estão em cima da mesa. Segundo o jornal espanhol, os dois emblemas do país vizinho já informaram o agente FIFA que não irão pagar 120 milhões de euros pelo jogador.

Neste sentido, ainda de acordo com a Marca, a Juventus, clube italiano onde atuam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, surge neste momento como o destino mais provável de João Félix no final da época. O diário desportivo espanhol lembra a boa relação de Jorge Mendes com o emblema de Turim, na sequência da transferência de Ronaldo no ano passado, e recorda que esta terça-feira, aproveitando a presença de Mendes no jogo entre a Juventus e o Ajax, da Liga dos Campeões, podiam ser iniciadas as primeiras negociações.