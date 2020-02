Inédito no futebol português. Marega abandonou o jogo devido a insultos racistas (vídeo)

FC Porto vence no D. Afonso Henriques e fica a um ponto do Benfica

Não há memória de algo assim no futebol português. Este domingo, Marega decidiu abandonar o jogo por vontade própria, depois de alegadamente ter sido alvo de insultos racistas. O maliano cansou-se dos insultos vindas das bancadas - até uma cadeira choveu na sua direção - e escolheu abandonar o jogo.

Os colegas de equipa, bem como os jogadores adversários e Sérgio Conceição tentaram-no demover da ideia, mas Marega estava decidido. Tudo isto perante a passividade do árbitro, que foi depois chamado a atenção por alguns jogadores a dizer que devia ter interrompido o jogo como mandam as regras em caso de insultos racistas.

O treinador do FC Porto teve assim de gastar uma substituição e fazer entrar Manafá aos 71 minutos, para o lugar do avançado, que minutos antes tinha marcado o 2-1 que acabou por dar a vitória ao FC Porto.

Marega jogou no Vitória de Guimarães na época 2016-17 e marcou 14 golos.

No final do jogo, Sérgio Conceição foi a voz da revolta portista:"O que tenho a dizer, perdoem-me de eu não falar do jogo, da dinâmica, das substituições... O jogo passa para segundo plano. Estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube e que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar desde o aquecimento o Moussa [Marega]. Nós somos uma família independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da altura, da cor do cabelo. Nós somos uma família. Somos humanos. Merecemos respeito. O que se passou aqui é lamentável. Lamentável."

Após estas declarações, aos microfones da SportTV, o treinador do FC Porto informou que não iria à habitual conferência de imprensa que acontece após os jogos.

O que recomenda a UEFA e a FIFA? "Se o árbitro se aperceber de algum comportamento racista, ou for informado disso pelo quarto árbitro, deverá interromper o jogo. Nessa altura solicitará que seja feito um anúncio pela instalação sonora pedindo aos espectadores para pararem imediatamente com todos os comportamentos racistas. Se o comportamento racista não terminar após o reinício do jogo, o árbitro suspenderá o encontro por um período razoável de tempo, por exemplo, de cinco a dez minutos, e pedirá às equipas para regressarem aos balneários. Será feito um novo anúncio pela instalação sonora do estádio. Como último recurso, se o comportamento racista continuar após o segundo reinício, o árbitro poderá dar definitivamente o jogo por terminado". Nada disto aconteceu em Guimarães.

Sporting solidário apela à intervenção das autoridades

Menos de uma hora após o fim do jogo o Sporting veio demonstrar "solidariedade com o jogador Marega do FC Porto e repudiar qualquer ato de racismo e preconceito social".

Em comunicado publicado no site oficial do clube, os leões manifestaram "ao jogador, todo o apoio" e consideraram que "as autoridades devem agir em nome de todos aqueles que pretendem elevar o desporto e a sociedade portuguesa".