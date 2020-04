Ibrahimovic vai jogar torneio pelo Hammarby, clube do qual é dono

© Action Images via REUTERS/Jason Cairnduff

Zlatan Ibrahimovic, avançado sueco do AC Milan, vai participar num torneio interno com o Hammarby, clube de que é coproprietário e no qual treina há várias semanas, devido à pandemia de covid-19.

"Zlatan vai jogar [na sexta-feira]. Ele impressionou-nos nos treinos [desde que voltou ao país]. Este é um tipo de competição dentro do treino e tentamos motivar nossos jogadores. Vemos isto como uma atividade divertida e um desafio", revelou esta quinta-feira o diretor desportivo do clube da capital sueca, Jesper Jansson, ao portal Fotboll Sthlm.

As equipas de Hammarby e Frej, um clube associado que compete na terceira divisão, serão divididas em três formações, que disputarão um torneio de onze contra onze, na Tele2 Arena, em Estocolmo, sem público, apesar da Suécia não estar em quarentena.