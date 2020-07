Hulk avisa que vai deixar a China e fala em "chuva de propostas"

O avançado brasileiro Hulk está a preparar a sua saída do futebol chinês e numa entrevista ao jornal GloboEsporte.com revelou que não vai renovar o contrato que o liga até dezembro ao Shanghai SIPG, onde é treinado por Vítor Pereira, e garante que "chovem propostas" de vários países para continuar a sua carreira.

"O meu contrato termina em dezembro e já avisei que não vou renovar. Agora, chovem propostas de vários países, de grandes clubes europeus que disputam a Champions e do Brasil também", assumiu o antigo jogador do FC Porto, de 33 anos, garantindo que chegou o momento de deixar a China.

"Estou a estudar as hipóteses e peço a Deus que me ajude a escolher o melhor e para estar bem fisicamente", sublinhou, acrescentando que neste momento "a prioridade não é o dinheiro". "Daqui a poucos dias faço 34 anos [25 de julho] e sinto-me muito bem fisicamente. Há um ano tinha 11% de massa gorda no corpo, agora estou apenas com 8%. Cuido-me mais e estou mais focado", sublinhou, garantindo que ainda tem "muitos anos de futebol em alto nível".