Há um Mundial este ano que (ainda) não foi adiado e Portugal está presente

A pandemia da covid-19 causou um caos no desporto a nível mundial. Além dos campeonatos e provas de várias modalidades que foram suspensas, os dois grandes eventos desportivos do ano foram adiados para 2021 - o Campeonato da Europa de Futebol e os Jogos Olímpicos. Mas para já, existe uma grande competição desportiva que se mantém agendada e até conta com a presença de Portugal.

Falamos do Mundial de futsal, que está previsto que se realize entre 12 de setembro e 4 de outubro na Lituânia. E até ao momento, em todas as comunicações feitas pela FIFA, nunca foi abordada a possibilidade de existir um adiamento.

A seleção portuguesa de futsal já tem lugar garantido no fase final do Mundial. O apuramento foi alcançado em fevereiro, mais concretamente no dia 2, quando a formação orientada por Jorge Brás venceu a Itália por 4-1 na terceira e última jornada do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para a competição.

Mas apesar de a competição se manter agendada, há alguns problemas para resolver. Isto porque ainda só estão apuradas 13 das 24 seleções que estarão presentes. Só que os outros três eventos de onde sairiam as restantes seleções tiveram de ser adiados devido à pandemia da covid-19. Estão ainda por designar dois lugares para equipas europeias, quatro da CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) e cinco seleções asiáticas.

Os play-offs da UEFA (Croácia-República Checa e Sérvia-Finlândia) estavam previstos para 9 e 12 de abril e o toreio da CONCACAF entre 1 e 10 de maio. Mas nenhum tem para já nova data agendada. Já o apuramento asiático passou de fevereiro para o mês de agosto.

Apesar de para já não existir qualquer mudança na data da realização do Mundial da Lituânia, há poucos dias o selecionador brasileiro veio assegurar que a competição devia ser adiada. "O Mundial corre grandes riscos de ser adiado. Pessoalmente gostava que assim fosse, porque me parece que não existem grandes condições para se realizar", referiu numa entrevista a um jornal brasileiro, na qual deixou críticas à FIFA: "O meu medo é o que pensa a FIFA, que pode ir contra tudo o que devia ser norma. Já estou mesmo a ver que em agosto vão dizer que o Mundial é mesmo para avançar. A desordem prevalece".

A Lituânia é um dos países da Europa menos afetado pela pandemia. Até ao dia 31 de março, havia 533 casos de infetados e sete mortos. A competição está agendada para três cidades: Vilnius, Kaunas e Klaipeda.

Esta a sexta participação de Portugal nesta competição, sendo que a edição deste ano terá uma particularidade, pois significará o adeus de Ricardinho à seleção. A confissão foi feita pelo jogador no final da partida com a Itália. "Sabia que podia ser o meu último jogo. O meu interior dizia "este pode ser o teu último, vais perder a seleção, está acabar". Mas ninguém sabia que eu tinha tomado essa decisão. Nem a minha mulher, os meus amigos. Pensei "não pode terminar assim!" Não ia aguentar", referiu, garantindo depois que este seria o seu último Mundial e que "seria injusto tentar alargar ao máximo a carreira".