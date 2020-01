Golo depois dos 90 minutos dá empate ao Famalicão na receção ao Marítimo

Teoria do desperdício na derrota do FC Porto frente ao Sp. Braga

O Famalicão empatou este domingo na receção ao Marítimo (1-1), em jogo 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo da equipa da casa a surgir já depois dos 90 minutos.

Joel, avançado que regressou ao Marítimo em janeiro, marcou o primeiro aos 22 minutos, com o Famalicão conseguir chegar ao empate ao 90+6, com um golo de Toni Martínez.

O Famalicão, terceiro classificado na Liga com 31 pontos, ganhou um ponto ao Sporting, que foi derrotado pelo Benfica (2-0), e tem uma vantagem de dois pontos sobre os 'leões', enquanto o Marítimo, que está num ciclo positivo no campeonato, termina a primeira volta com 20 pontos, no 11.º lugar.

Horas antes o Paços de Ferreira e o Gil Vicente pontuaram pela quarta jornada consecutiva na I Liga, ao empatarem a zero no Estádio Capital do Móvel.

Os pacenses somam duas vitórias e dois empates nos derradeiros quatro encontros, enquanto o conjunto de Barcelos contabiliza um triunfo e três igualdades em idêntico período.

Na classificação, o Gil Vicente passou a contar 22 pontos, seguindo provisoriamente no oitavo posto, enquanto o Paços de Ferreira totaliza 16, no 15.º lugar.

