Gerrard já acabou a carreira, mas adeptos querem que seja contratado para ser campeão

Steven Gerrard já acabou a carreira, mas isso não impede os adeptos do Liverpool de sonhar com o regresso. Os fãs do clube mobilizaram-se nas redes sociais para pedir a contratação do médio, para jogar cinco jogos na Premier League (mínimo para se ser campeão) e, assim, sagrar-se campeão. Isto porque o Liverpool lidera o campeonato (têm mais 22 pontos do que o City) e prepara-se para ser campeão depois de 30 anos de jejum.

Gerrard é uma das maiores figuras da história do Liverpool, clube que representou durante 17 anos (além da formação) como sénior, sem ter conseguido sagrar-se campeão nacional. Agora, que os reds estão próximos de festejar o título os adeptos não o esquecem e gostavam de lhe retribuir o que ele fez pelo clube em campo.

Só que, além do médio já ter colocado um ponto final na carreira há quatro anos, o mercado já fechou n o dia 31 de janeiro e o jogador já não pode ser inscrito a menos que estivesse desempregado. A juntar a isto o facto de ele agpra ser treinador do Glasgow Rangers e também ele lutar para chegar ao título escocês. Mesmo sabendo de todos estes impedimentos, os adeptos movimentaram-se numa espécie de cordão solidário para mostrar o quanto gostavam de ter o capitão de volta.

Os adeptos parecem assim terem-lhe perdoado aquela escorregadela que impediu o Liverpool de ser campeão em 2014. Com o Liverpool e o City empatados na liderança, os reds jogaram com o Chelsea. Nesse jogo, o médio escorregou e permitiu um roubo de bola que resultou no golo de Demba Ba e vitória do Chelsea de Mourinho em Anfield. A derrota fez com que o Liverpool perdesse a oportunidade de depender apenas de si para conquistar o título inglês e deixou os citizens em vantagem para a conquista do título, na última jornada do campeonato. "A escorregadela aconteceu num mau momento. Pessoalmente, foi cruel para mim. Não há um dia que passe e que eu não pense no que aconteceria se ele não tivesse ocorrido", confessou mais tarde Gerrard.