Gelson Martins e Slimani marcam no empate a três golos com o PSG

Gelson, na foto num lance com Mbappé, marcou o primeiro golo do Mónaco.

O Paris Saint-Germain e o Mónaco empataram neste domingo a três golos, no parque dos Príncipes, para a liga francesa, num duelo que teve a particularidade de dois dos golos da equipa do Principado, agora treinada pelo espanhol Roberto Martínez, terem tido a assinatura de dois ex-jogadores do Sporting - Gelson Martins e Slimani.

Neymar colocou o PSG em vantagem logo aos três minutos, mas aos 7', Gelson empatou a partida. O Mónaco chegou a estar em vantagem, a partir dos 13', graças a um golo de Ben Yedder. Mas antes do intervalo, Toure marcou na própria baliza e o brasileiro Neymar bisou, colocando os parisiense na frente.

No segundo tempo, aos 70', Slimani bateu Navas e fez o 3-3 final. O PSG continua na liderança do campeonato, com 46 pontos, mais cinco do que o Marselha de Villas-Boas. O Mónaco é oitavo classificado, com 29 pontos, os mesmos do Lyon e do Angers.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O golo de Gelson Martins.

O golo de Slimani.