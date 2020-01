Gedson Fernandes vai ser reforço do Tottenham de Mourinho

Treinador do West Ham fala do interesse em Gedson Fernandes

Gedson Fernandes vai transferir-se para o Tottenham cedido pelo Benfica até ao final da época. O acordo contempla ainda que o clube de José Mourinho possa acionar no final da época uma cláusula de compra no valor de 50 milhões de euros.

O jogador deve viajar nesta segunda-feira para Londres para realizar os habituais testes médicos. Caso tudo esteja em ordem, irá assinar contrato e só depois a transferência será oficializada.

Gedson, de 21 anos, vem resolver alguns problemas para Mourinho no meio-campo, já que o treinador português perdeu Moussa Sissoko por lesão e pode ainda ver o dinamarquês Christian Eriksen sair durante esta janela de transferências, pois está em final de contrato com os spurs.

O médio perdeu algum espaço no Benfica de Bruno Lage e chegou a ser apontado a outros emblemas ingleses - chegou a ser dado como certo no West Ham. Mas com o interesse do Tottenham, e a possibilidade de ser treinado por José Mourinho, o jogador não hesitou.