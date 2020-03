Gedson falha penálti e Mourinho é eliminado. Ricardo Pereira marca e apura Leicester

Krul foi o herói do Norwich ao defender três grandes penalidade

Gedson acabou por ser protagonista pela negativa. O ex-Benfica falhou na marca dos 11 metros e colocou o Norwich nos quartos de final da Taça de Inglaterra. O Tottenham de Mourinho foi assim eliminado no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento. Na lotaria dos penáltis, o Norwich venceu por 3-2, e Krul foi o herói ao defender três penáltis, incluindo o decisivo ao português.

O Tottenham adiantou-se aos 13 minutos de jogo com um golo de cabeça de Jan Vertonghen, após livre de Lo Celso. Depois a equipa de Mourinho foi incapaz de dilatar a vantagem e o adversário chegou ao empate aos 78 minutos, por Drmic.

O segundo tempo foi frenético, mas nenhuma das equipas conseguir chegar à vantagem no tempo regulamentar e o jogo foi para prolongamento... No tempo extra, Giovani Lo Celso e Gedson Fernandes estiveram perto de marcar, no entanto, o jogo acabou por ter de ser decidido nos penáltis.

Da marca dos 11 metros, o Norwich foi mais eficaz, com Gedson Fernandes a falhar o último penálti. O português foi mesmo alvo de insultos vindos das bancadas e logo defendido por Eric Dier. O ex-Sporting gritou "é meu irmão"!

Nos quartos, o Norwich vai defrontar o vencedor do encontro entre Derby, do Championship, e Manchester United, que se joga na quinta-feira.

Ricardo Pereira decisivo

No King Power Stadium, um golo do português Ricardo Pereira permitiu ao Leicester seguir em frente na prova, ao vencer (1-0) o secundário Birmingham. O lateral-direito fez de ponta de lança, à passagem do minuto 82, correspondendo de cabeça ao cruzamento de Marc Albrighton, um tento que valeu a presença na próxima fase, em que o Leicester vai defrontar o Chelsea

Já o Manchester City, com João Cancelo e Bernardo Silva a titular, garantiu lugar nos quartos ao vencer o Sheffield Wednesday, por 1-0, em Hillsborough. Um golo de Sergio Aguero aos 53 minutos foi o suficiente para a equipa de Guardiola se manter em prova e marcar duelo com o Newcastle no acesso às meias-finais.

Os citizens, que no domingo conquistaram a Taça da Liga inglesa, mantêm assim aspirações na Taça de Inglaterra, bem como na Liga dos Campeões. Quanto ao campeonato, esse está entregue ao Liverpool.

O outro desafio dos quartos de final vai opor o Shelffield United ao Arsenal.