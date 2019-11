Gareth Bale, um problema cada vez mais complicado para o Real Madrid

Gareth Bale está de novo envolvido em uma nova polémica por ele criada. E tudo porque, nos festejos do apuramento para o Euro 2020, exibiu uma bandeira do País de Gales com as palavras Gales, golfe e Madrid, por esta ordem, como se fossem estas as prioridades do avançado do Real Madrid.

A situação provocou um evidente mal-estar no clube e foi considerada como uma provocação. Nas próximas horas, os merengues vão tomar uma posição sobre mais este problema de indisciplina do jogador galês, sendo certo que, de acordo com o jornal AS, a direção presidida por Florentino Pérez irá, antes de tudo, ouvir a versão do jogador, que regressa esta quinta-feira aos trabalhos da equipa, depois de ter estado ao serviço da sua seleção.

Certo é que o jogador e o clube estão em rota de colisão, sobretudo depois de o Real Madrid ter abortado uma transferência de Bale para o Jiangsu Suning, da liga chinesa, onde iria ter um contrato ainda mais milionário do que tem atualmente em Espanha. Desde então, o jogador teve um conjunto de atitudes e de declarações que o têm afastado cada vez mais do clube, apesar de se ter revelado uma peça importante no início de época da equipa treinada por Zinedine Zidane.

A questão que se coloca agora no Santiago Bernabéu é saber o que fazer com Gareth Bale. Zidane terá a batata quente na mão, uma vez que será ele a decidir se o incluirá na convocatória para o jogo de sábado, em casa, com a Real Sociedad, a contar para a 14.ª jornada da Liga espanhola.

E aqui entra outra questão que criou também incómodo no Real Madrid, pois o jogador foi utilizado nos dois jogos da seleção do País de Gales, com o Azerbaijão e a Hungria, depois de não ter jogado os últimos jogos da sua equipa, alegadamente devido a lesão. Aliás, os últimos quatro jogos que fez foram todos pela equipa nacional galesa, sendo que a última vez que representou os merengues foi a 5 de outubro, com o Granada.

Zidane tem agora duas opções: convoca Bale numa tentativa de normalizar a situação e tentar recuperar um jogador importante para a equipa ou, por outro lado, castigá-lo para assim dar o exemplo ao resto do plantel que assistiu a um período de 28 dias em que o galês trabalhou limitado, para depois jogar na seleção sem quaisquer problemas físicos aparentes. No meio de tudo isto está o receio de que os adeptos possam manifestar-se no Bernabéu contra Bale, o que iria aumentar a tensão entre todas as partes.

Em Inglaterra tem sido falado com insistência na possibilidade de Gareth Bale ser envolvido num negócio com o Manchester United, que envolveria uma troca com o francês Paul Pogba. Só que o empresário do internacional galês já fez saber que ele não deixará o Real Madrid em janeiro, quando reabrir o mercado, deixando perceber que, depois de os merengues terem abortado a transferência para a China, não será fácil envolvê-lo num negócio desse tipo.

Certo é que Gareth Bale tem contrato com o Real Madrid válido até 2022, auferindo um salário de 14,5 milhões de euros limpos por temporada, sendo por isso um dos ordenados mais altos do plantel.