Garay e mais quatro elementos do Valência estão infetados

São os primeiros casos de covid-19 na principal liga espanhola. O Valência, clube onde atuam os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia, informou neste domingo que tem cinco infetados. Os responsáveis não anunciaram os nomes das pessoas em questão, mas Garay, defesa central argentino que representou o Benfica, anunciou através das redes sociais que tinha contraído o vírus. Outro dos infetados, de acordo com a imprensa espanhola, é um elemento do corpo médico da equipa. "Estão todos em casa de boa saúde e com medidas de isolamento", informou o emblema che.

"Está claro que comecei 2020 com azar. Testei positivo ao coronavírus, estou muito bem e agora só me resta seguir as recomendações das autoridades sanitárias e ficar isolado", escreveu Garay nas redes sociais.

O argentino, que foi recentemente operado a uma rotura do ligamento cruzado, não tem tido contacto com os restantes colegas de equipa nos treinos. Mas tem estado nas instalações do clube a realizar tratamentos à lesão

Também neste domingo, o Elche, clube da II divisão espanhola, anunciou um caso de um jogador do plantel infetado, sem revelar o nome. De acordo com a imprensa espanhola trata-se de Jonathas de Jesus, avançado brasileiro que no sábado tinha apresentado febre e dificuldades respiratórias.