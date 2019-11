Gabigol vira as costas ao Governador do Rio de Janeiro

Depois de marcar os dois golos da vitória, por 2-1, sobre o River Plate, na final da Taça Libertadores, Gabigol foi endeusado pelos adeptos do Flamengo. Um deles, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ajoelhou-se diante do herói da final, em pleno relvado do Monumental de Lima e foi ignorado.

A imagem captada pelo repórter Edu Bernardes da Globo e repercutida no Twitter por milhares de pessoas. Witzel cumprimenta o avançado e se ajoelha correu mundo, assim como o momento em que o camisola 9 rubro-negro olha para baixo e vira costas, caminhando no sentido oposto.

Apesar de ainda não se saber se o gesto teve ou não motivações políticas, a imprensa brasileira lembrou que em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral, o agora governador afirmou ao jornal Lance! ser adepto do Corinthians. No entanto, já depois de ser eleito assumiu-se como flamenguista.

Mais tarde o governador e o jogador pousaram juntos no carro elétrico que passeou pelas ruas do Rio de Janeiro.