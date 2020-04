"Futebolistas podem estar um ano sem receber. Ajudem quem precisa"

A mensagem chega de Carlos Tévez, internacional argentino e figura do Boca Juniors, numa altura em que a discussão em torno da redução dos salários dos jogadores está na ordem do dia e as dificuldades dos clubes e instituições em geral assumem graves proporções devido à pandemia de covid-19. Para o futebolista sul-americano, a prioridade dos governos deve ser ajudar quem mais precisa e nesse sentido colocou-se à disposição.

"O jogador de futebol pode viver seis meses, um ano, sem receber. Não está em desespero como alguém que vive com crianças a seu cargo, que tem que sair de casa às seis da amanhã e só regressa à noite para de comer à família. Não somos exemplo neste caso, sim em outras coisas. Ajudem que precisa", disse ao canal América TV.

Tévez diz que é a altura de os jogadores de futebol passarem à ação e ajudarem quem realmente precisa. "Temos que estar presentes e ajudar, estar na sala de jantar com as pessoas. Para nós futebolistas é muito fácil falarmos das nossas casas, sabendo que temos comida para dar aos nossos filhos. Mas há pessoas que estão desesperadas, que nem sequer podem sair de casa. E isso é preocupante. Temos que estar onde possamos estar com as pessoas necessitadas."

"Coloco-me à disposição do governo e do clube para ajudar. Não gosto de fantasiar sobre muitas coisas, porque quando se ajuda é do coração. Não é para estar num vídeo. Coloco-me à disposição do clube, mesmo que isso signifique entregar mercadorias numa casa de um bairro. Ou por exemplo ir às cozinhas de sopa em La Boca. Ficava feliz se fosse. Eu sei que a minha família está bem. Por isso estar com estas pessoas vai tornar-nos muito mais fortes. É aí que começa o grande exemplo", declarou.

"Estamos a perceber que somos todos iguais. Isto atinge-nos a todos, especialmente os nossos avós, seja na Argentina ou nos Estados Unidos. Se cabe a você, se envolva. Espero sinceramente que consigamos crescer como uma sociedade e que amanhã isto tenha mudado o mundo para melhor", concluiu.

Tévez nasceu e passou a infância no problemático bairro Forte Apache, em Buenos Aires, e aos cinco anos ficou órfão de pai, que foi assassinado com 23 tiros.

Sem mãe, que fugiu de casa quando Carlitos tinha apenas 6 meses, ficou entregue aos tios maternos, mas os problemas não terminaram. Tinha apenas 10 meses quando água a ferver de uma chaleira lhe caiu no rosto, um acidente que o levou para a cama do hospital. A situação esteve complicada e obrigou-o mesmo a uma terapia intensiva, mas não se livrou das marcas que hoje ainda são bem visíveis na cara e no pescoço.

O ambiente no Bairro Apache era péssimo e um dos seus melhores amigos, a quem chamavam Cabañas, era um dos membros de um grupo de criminosos denominados Los Backstreet. O futebol ajudou-o a fugir da vida marginal e em entrevistas que concedeu já como jogador profissional deixou claro que se não fosse o jeito que tinha para o futebol teria seguido os amigos e "acabaria morto ou na prisão".