Funeral de Kobe Bryant e da filha Gianna já se realizou, de forma privada

A estrela do basquetebol Kobe Bryant e sua filha Gianna, que morreram em 26 de janeiro num acidente de helicóptero com outras sete pessoas, foram sepultadas no fim de semana passado, numa cerimónia privada, perto de Los Angeles, informou a imprensa americana esta quarta-feira.

Segundo jornais como o Los Angeles Times, o funeral do ex-atleta dos Lakers e da sua filha ocorreu no Pacific View Memorial Park, em Corona del Mar, na Califórnia. A cerimónia privada foi organizada em sigilo.

Uma celebração pública em memória de Bryant e das outras vítimas do acidente de helicóptero está agendada para 24 de fevereiro no Staples Center de Los Angeles, um pavilhão de 20.000 lugares onde a lenda dos Lakers fez história ao longo da sua carreira na NBA.

A data de 24 de fevereiro (24/02) é simbólica: Kobe Bryant usava na camisola dos Lakers o número 24 durante a segunda metade da sua carreira, e Gianna, a filha de 13 anos que também jogava basquetebol, envergava o número 2.

Kobe e Gianna Bryant perderam a vida em 26 de janeiro, quando o helicóptero caiu numa colina perto de Los Angeles, por razões ainda desconhecidas.

As outras vítimas foram um treinador de basebol, John Altobelli, a sua mulher Keri e filha Alyssa, que jogava basquetebol na mesma equipa de Gianna; Christina Mauser, treinadora-adjunta da equipa; Sarah e Payton Chester, mãe e filha; e o piloto Ara Zobayan.