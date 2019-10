Frederico Morais vai ter que disputar repescagem em Peniche

Na terceira bateria do dia inaugural da prova na Praia dos Supertubos, nesta quinta-feira, Kikas obteve 8,37 pontos nas suas duas melhores ondas, enquanto Yago Dora venceu o 'heat', com 13,56 pontos, e Ítalo Ferreira, com 12,37, ficou no segundo posto e também assegurou a passagem à próxima fase do campeonato de Peniche.

Antes, na primeira bateria da prova, o brasileiro Willian 'Panda' Cardoso ficou no primeiro lugar (10,60 pontos), seguido do japonês Kanoa Igarashi (8,83) e do neozelandês Ricardo Christie (5,50), que também foi relegado para a repescagem.

No segundo 'heat', o vencedor foi o norte-americano Griffin Colapinto (10,96), seguido do compatriota Kolohe Andino (9,20), com o australiano Soli Bailey na terceira posição, com 7,74 pontos.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal, penúltima etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) estende-se até 28 de outubro.