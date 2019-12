Florentino Pérez: "O FC Porto é admirado a nível mundial"

O Real Madrid e o FC Porto vão disputar a 29 de março um jogo entre antigas glórias dos dois clubes, inserido na XI edição do Corazón Classic Match, Unidos pelas Crianças. O jogo de cariz solidário foi esta sexta-feira apresentada na capital espanhola pelo presidente Florentino Pérez, que na ocasião fez grandes elogios à história dos dragões.

"Sentimo-nos orgulhosos por um clube amigo e querido como o FC Porto, um dos grandes do futebol europeu, nos acompanhe nesta jornada para tentar melhorar a vida daqueles mais débeis e vulneráveis, como são as crianças que estão em risco de exclusão social em qualquer lugar do mundo. O FC Porto é um clube lendário, querido no seu país e admirado a nível mundial. Temos jogadores em comum, como o nosso eterno capitão Iker Casillas, e ainda James Rodríguez, Casemiro e Militão. O FC Porto é um exemplo para as crianças que veem o desporto como uma esperança para a sua vida", afirmou Florentino Pérez.

O FC Porto esteve representado na cerimónia pelo vice-presidente Alípio Jorge Fernandes. No ato de apresentação, Florentino Pérez falou ainda do cariz social deste jogo. "Este ato é um jogo especial para todos os que amam o futebol e que veem este desporto como algo único. Capaz de unir as pessoas de todo o mundo. Este estádio é um lugar emblemático e mágico para milhares de adeptos, mas também há muitos anos que é o palco onde ajudamos aqueles que mais precisam."