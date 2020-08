Flavio Briatore. O famoso empresário da F1 está infetado e foi internado de urgência

Flavio Briatore, 70 anos, empresário conhecido pela sua grande ligação à fórmula 1, onde chegou a ser patrão da Renault e da Benetton, foi internado de urgência num hospital de Milão por estar infetado com covid-19. Inicialmente, de acordo com relatos da imprensa italiana, o seu estado de saúde era considerado grave, pois sofreu uma pneumonia. Mas fontes próximas de Briatore já vieram dizer que está estável e fora dos cuidados intensivos.

O empresário é proprietário de uma discoteca em Porto Cervo, na Sardenha, em Itália, a "Billionaire", onde recentemente foi detetado um surto de covid-19, que contagiou entre 50 a 60 funcionários do estabelecimento. "Estamos a realizar testes para apurar ao certo qual o número de casos detetado na discoteca", disse aos media italianos uma fonte da unidade de saúde no norte da Sardenha.

Briatore esteve em guerra nas últimas semanas com as autoridades da cidade, devido precisamente ao facto de ter mantido a discoteca aberta (embora com grandes restrições). O espaço só foi fechado no dia 17 de agosto, depois de muita pressão das autoridades, para limitar os contágios por covid-19 naquela região.

Briatote manteve uma acesa discussão com o presidente da câmara da cidade através das redes sociais. "Como pode ele relacionar o covid com os decibéis? Que efeito têm os decibéis no vírus? Não foi suficiente a lei que impede as pessoas de dançarem? Ou seja, sentado não apanhas o vírus, mas em pé sim. Nós temos de fechar mas há sítios onde dançam em cima das mesas", escreveu Briatore.

O presidente da câmara respondeu ao empresário também via redes sociais. "Esta ordem tem como objetivo proteger a saúde de todos, especialmente dos mais velhos, como o senhor, que devem ser protegidos".

Uma das últimas aparições de Briatote aconteceu no dia 15 de agosto, num jogo de futebol em Porto Cervo. Nas fotografias, o empresário surgia ao lado do treinador Sinisa Mihajlovic (Bolonha) que também está infetado, e de outras figuras conhecidas do desporto rei italiano.