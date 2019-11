Flamengo de Jesus vence dérbi nos minutos finais

Foi sofrer até ao fim. O Flamengo de Jorge Jesus arrancou uma vitória complicadíssima, por 1-0, no dérbi com o Botafogo. Um resultado que permite ao treinador português continuar confortável na liderança do Brasileirão, com mais oito pontos que o Palmeiras, quando faltam sete jornadas para o final do campeonato.

O herói da partida foi o avançado Lincoln, de apenas 18 anos, que foi lançado na segunda parte aos 77 minutos e aos 89 bateu finalmente o guarda-redes Roberto Fernández, terminando com o sofrimento da torcida do Flamengo, que se deslocou ao Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão do Rio de Janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aquele que é um dos mais escaldantes dérbis cariocas foi bastante quente, com os jogadores do Botafogo, que estão na luta para não descerem de divisão, a utilizarem muita agressividade para travar os adversários. Na segunda parte, aconteceu o inevitável, com o extremo Luiz Fernando a ser expulso (55 minutos), deixando a equipa da casa numa situação mais complicada.

A equipa de Jorge Jesus tentou tudo para chegar ao golo que lhe permitisse conquistar os três pontos, o que acabou por acontecer já perto do final quando Bruno Henrique cruzou da esquerda para o jovem Lincoln aparecer no meio dos centrais do Botafogo para marcar.

O final da partida ficou marcado por uma grande confusão entre os jogadores das duas equipas, tendo inclusive Jorge Jesus se envolvido numa discussão o defesa Joel Carli, um dos mais duros durante toda a partida. Aliás, o treinador português, que durante a partida se queixou de os adversários só baterem nos seus jogadores, acabou mesmo por ver o cartão amarelo durante a partida, que o impedirá de estar no banco de suplentes no próximo jogo com o Bahia, marcado para domingo no Estádio Maracanã.

Na conferência de imprensa depois do jogo, Jorge Jesus acusou o Botafogo de ter sido uma equipa "super agressiva". "Nos primeiros 45 minutos mais parecia um jogo de râguebi, tantas eram as placagens. Ao intervalo disse aos meus jogadores que o Botafogo ia ter expulsões, era impossível que isso não acontecesse. Só não tinham de ter medo e não entrar nas provocações. E foi isso que aconteceu. O que se passou hoje foi fora do normal. Espero que sirva de exemplo porque isto não é futebol", assumiu o treinador português, acrescentando que o adversário "não foi uma equipa bem posicionada defensivamente, nada disso. Só quis bater nos jogadores do Flamengo. Isto foi caça ao homem".