Fernando Santos: "José Fonte saiu, mas todos os outros atletas estão aptos"

O selecionador nacional Fernando Santos confirmou esta terça-feira o abandono do estágio por parte de José Fonte, depois de ter testado positivo à covid-19. "Estamos a cumprir todos os protocolos. O José Fonte saiu do estágio, mas todos os outros atletas estão aptos", garantiu, sem querer alongar-se em pormenores em relação a esta situação: "Não tenho conhecimento para abordar questões sobre saúde, até porque o meu curso é em engenharia e não em medicina."

O técnico nacional abordou assim a partida desta quarta-feira com a Espanha, no Estádio José Alvalade, de preparação para os próximos desafios da equipa das quinas, um encontro que marca o regresso do público às bancadas em jogos disputados em Portugal continental. "É muito importante para o futebol. Percebo as restrições que foram aplicadas até agora, afinal a vida é o mais importante que existe. Mas acredito que há condições, mantendo todas as medidas sanitárias, de haver público nos estádios. A paixão que vem de fora para dentro é muito importante e, por isso, espero que todos os jogos nos próximos tempos venham a ter público, pois também é preciso perceber que a questão económica é importante", frisou.

Fernando Santos espera que o duelo com a Espanha, apesar de ser particular, tenha "a mesma intensidade" da partida realizada no Mundial 2018. "Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo, pois as duas equipas têm uma qualidade acima da média. O ADN das duas equipas não se alterou muito nestes dois anos, pois a Espanha continua a ser uma equipa muito rápida nas transições", frisou.

Depois de explicar que Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pepe e João Moutinho não se treinaram esta terça-feira porque chegaram ao estágio já depois das 10.00 horas, o selecionador escusou-se a comentar a ideia expressa recentemente por Jorge Jesus de que Rúben Semedo e Rúben Dias serão os futuros centrais titulares da seleção. "O Jorge é um grande amigo meu, mas não não vou comentar essa opinião", limitou-se a dizer.