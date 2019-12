Fernando Santos homenageado na Póvoa de Lanhoso

Fernando Santos marcou presença, neste domingo, na inauguração da Aldeia dos Presépios, em Garfe, Póvoa de Lanhoso. Apesar de as condições atmosféricas não terem permitido uma visita aos presépios, o selecionador nacional foi homenageado pela Junta de Freguesia de Garfe e pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

Paulo Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Garfe, foi o primeiro a condecorar o selecionador nacional, entregando-lhe uma medalha de honra de Garfe. Depois foi a vez de Avelino Silva, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, oferecer uma estátua da figura "Maria da Fonte" ao selecionador nacional, que levou Portugal à conquista do Euro2016 e da Ligas das Nações em 2019.

Fernando Santos foi eleito no mês passado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) o melhor selecionador do mundo no ano de 2019. Foi a segunda vez que Fernando Santos recebeu este prémio, uma vez que foi distinguido em 2016, depois da conquista do Euro 2016.

O selecionador nacional, de 65 anos que está no cargo desde 2014, conseguido também este ano o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2020.