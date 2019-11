Fernando Santos chama Éder, Jota e Gonçalo Paciência

Éder, Jota e Gonçalo Paciência estão de volta à seleção nacional, para o duplo compromisso rumo ao Euro2020.

Obrigada a vencer a Lituânia, no Algarve, no dia 14, e no Luxemburgo, no dia 17, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para o próximo europeu, a seleção nacional não vai poder contar com William Carvalho, um dos mais utilizados de Fernando Santos, que continua a recuperar de lesão. Também André Gomes, que foi chamado na última vez para o lugar do médio do Bétis, sofreu uma lesão grave no domingo e não pode dar o contributo à seleção. Mas as baixas não ficam por aqui. João Félix continua a recuperar de lesão sofrida ao serviço do Atlético Madrid e Rafa, que já tinha sido excluído por lesão dos últimos jogos, continua a ser baixa para este duplo compromisso, assim como Gonçalo Guedes (Valência).

A Ucrânia, que já garantiu o primeiro lugar do Grupo B, soma 19 pontos, seguido de Portugal, com 11, da Sérvia, com 10, do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, que tem apenas um.

Convocados

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiacos)

Defesas: Nélson Semedo (Barcelona), Ricardo Pereira (Leicester), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Rúben Semedo (Olympiacos), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Dortmund)

Médios: Danilo (FC Porto), João Mário (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Sporting) e Pizzi (Benfica) e Bernardo Silva (Manchester City)

Avançados: Bruma (PSV), Podence (Olympiacos), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolves) Éder (Lokomotiv Moscovo), André Silva (Eintracht Frankfurt) e Gonçalo Paciência (Eintracht Frankfurt).