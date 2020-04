Fernando Gomes chama presidentes de clubes para reunião

O presidente da FPF, Fernando Gomes, vai reunir esta tarde com os presidentes dos 34 clubes das ligas profissionais. Durante o encontro serão partilhadas as novidades decorrentes da reunião da UEFA com as 55 federações na qual o CEO da FPF Tiago Craveiro foi o representante português.

O presidente da Liga, Pedro Proença, foi convidado por Fernando Gomes para estar presente nesta reunião com os clubes. O líder da FPF, recorde-se, reuniu-se ontem com os representantes das 22 associações distritais de futebol.

A reunião desta quarta-feira por vídeoconferência entre o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e os secretários-gerais das 55 federações está ainda a decorrer. As competições de clubes, os calendários e as datas para os regressos da ligas nacionais são alguns dos temas que estão a ser discutidos.

De acordo com a imprensa espanhola, a grande prioridade é terminar os campeonatos e a Liga dos Campeões. Os jogos entre seleções que estavam agendados para junho deverão ser suspensos para se assim se ganhar tempo para realizar jogos do campeonato. A UEFA tem a intenção de recomeçar os campeonatos em junho e prolongá-los até julho, apesar de vários jogadores terminarem os respetivos contratos no final de junho.