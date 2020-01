Fernando Alonso sofre aparatoso acidente no Dakar (vídeo)

O espanhol Fernando Alonso não ganhou para o susto na 10.ª etapa do Dakar, que se realiza esta quarta-feira, quando viu o seu carro capotar várias vezes quando passou por uma duna.

O acidente assustou os espetadores que estavam naquela zona, mas o piloto da Toyota acabou por prosseguir em prova apesar dos danos no seu automóvel.

Pausa na Fórmula 1 para se dedicar ao Dakar

Fernando Alonso é uma das estrelas desta edição que decorre na Arábia Saudita. O piloto fez uma pausa na Fórmula 1 para preparar a participação na mítica prova de todo-o-terreno. O bicampeão de F1 e atual campeão do Campeonato Mundial de Resistência da FIA com a Toyota, e vencedor das 24 Horas de Daytona, vai fazer a sua estreia no Dakar. A Toyota aposta forte na participação do espanhol, que terá como navegador a lenda Marc Coma, que venceu por cinco vezes o Dakar na categoria de motos.

O espanhol será um dos quatro pilotos da Toyota que têm aspirações à vitória final, além de Nasser Al-Attiyah, que venceu a prova em 2019, Giniel de Villiers (venceu em 2009) e Bernhard Ten Brinke. Al Attiyah vai tentar defender o título conquistado na última edição da prova para aumentar o seu impressionante palmarés, que inclui várias Taças do Mundo da FIA de Cross Country e vitórias no Dakar.

Paulo Gonçalves perdeu a vida na Arábia Saudita

A edição deste ano da prova fica marcada pela morte do motociclista português Paulo Gonçalves, 40 anos, após uma queda que lhe provocou graves lesões na cabeça, pescoço e coluna na sétima etapa da prova, no domingo. O piloto português foi encontrado "inconsciente e em paragem cardiorrespiratória". O óbito foi declarado já no hospital de Layla. A equipa de Paulo Gonçalves acabou por retirar-se da prova.