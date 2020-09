FC Porto acerta contratação de avançado Evanilson com o Fluminense

O avançado brasileiro Evanilson, de 20 anos, vai ser reforço do FC Porto de acordo com o jornal online Globoesportes, que adianta esta segunda-feira que os dragões já têm tudo acertado para a transferência do jogador, que viaja já amanhã para Portugal, onde irá fazer testes médicos e assinar contrato.

De acordo com aquela fonte, o jogador tinha quase tudo acertado com os ingleses do Crystal Palace, mas a entrada em cena do FC Porto mudou o curso do negócio. No entanto, não são revelados os montantes da transferência, sendo que Evanilson está avaliado em quatro milhões de euros pelo Transfermarkt.

Esta será a segunda experiência do avançado na Europa, depois de em 2018 ter representado por empréstimo os eslovacos do Samorin, pelo qual fez seis jogos e marcou três golos. Evanilson tem 1,93m de altura e foi formado no Fluminense, clube pelo qual foi lançado em 2018 na equipa principal. Este ano contabiliza um total de oito golos em 22 jogos, sendo que no Campeonato Brasileiro marcou dois golos em seis partidas.

A confirmar-se a contratação de Evanilson, o treinador Sérgio Conceição passa a dispor de quatro reforços para a nova época depois de garantidos Cláudio Ramos (Tondela), Carraça (Boavista) e Mehdi Taremi (Rio Ave).