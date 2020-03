Ex-presidente do Real Madrid em estado grave por causa do coronavírus

Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid

Lorenzo Sanz, ex-presidente do Real Madrid, foi internado em estado grave devido ao surto do coroanvírus. O antigo líder merengus está nos cuidados intensivos de um hospital espanhol, onde deu entrada um quadro de febre e problemas respiratórios, segundo o site Ideal.

Tem 76 anos e foi presidente do clube espanhol durante cinco anos, de 1995 a 2000, tendo conquistados duas Ligas dos Campeões, uma Taça Intercontinental, dois campeonatos espanhóis e uma Supertaça de Espanha.

Sanz foi sucedido na presidência por Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid. Depois de deixar o clube madrilenho, foi dono do Málaga por quatro temporadas, antes de vender a equipa a um consórcio do Qatar.

Em Espanha, foram infetadas 11 729 pessoas, 563 dos quais internados em unidades de cuidados intensivos. A doença já fez 498 vítimas mortais no país vizinho.