Ex-benfiquista Raúl Jiménez deixa hospital após operação ao crânio

O avançado mexicano Raúl Jiménez, ex-jogador do Benfica, que sofreu uma fratura no crânio durante uma partida contra o Arsenal para o campeonato inglês, após um choque de cabeça com David Luiz (outro ex-atleta das águias), teve alta hospitalar esta terça-feira, divulgou o Wolverhampton, atual clube do atacante.

"Raúl Jimémez recebeu autorização para deixar o hospital e agora está a recuperar em casa com sua família", informou o clube inglês através do Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O médico dos 'Wolves', Matt Perry, descreveu como boa a evolução do estado de Jiménez, embora ainda não seja possível saber quando poderá voltar a jogar futebol.

O atacante de 29 anos relatou no Twitter sua firme intenção de retornar "em breve aos relvados".

A lesão levou várias personalidades do futebol, como Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Alan Shearer, a pedirem substituições temporárias quando um jogador sofre uma concussão após uma queda, como no râguebi. Muitos outros profissionais criticaram o Arsenal por permitir que David Luiz jogasse até o intervalo com uma ligadura na cabeça.