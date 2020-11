Estrela do râguebi francês morre aos 48 anos

Christophe Dominici, um dos mais emblemáticos jogadores franceses de râguebi, foi encontrado morto aos 48 anos num parque perto de Paris, anunciou esta terça-feira a polícia francesa.

De acordo com fontes policiais, Dominici, que jogou 65 vezes pela França, foi visto por uma testemunha a saltar de um prédio abandonado no parque de Saint-Cloud.

"É com imensa tristeza e profunda mágoa que o Stade Français tomou conhecimento do desaparecimento de Christophe Dominici. Génio do râguebi e companheiro inigualável, deixa um grande vazio na nossa família. Os nossos pensamentos estão com a sua companheira e com as suas filhas" , publicou o clube parisiense, onde Dominici viveu os seus melhores momentos, na conta oficial de Twitter.

Apesar de baixa estatura - tinha 1,72 metros e 82 quilos - Dominici marcou 125 pontos pela seleção francesa, pela qual viveu o seu melhor momento na meia-final do Mundial de 1999 frenete à Nova Zelândia, na qual protagonizou uma jogada pela esquerda que permitiu aos franceses garantirem um lugar na final.

Ainda pela seleção gaulesa conquistou quatro Torneios da Seis Nações, incluindo dois Grand Slams, em 1998 e 2004.

Dominici também teve uma brilhante carreira no clube, primeiro no Toulon, onde se formou, e depois no Stade Français, pelo qual conquistou o campeonato francês por cinco vezes.

O antigo jogador, que se tinha retirado em 2008, voltou no último verão a ser notícia quando patrocinou uma proposta oriunda dos Emirados Árabes Unidos para adquirir o clube Beziers, que acabou por não se concretizar após uma investigação financeira.

Na sua autobiografia, publicada em 2007, Dominici admitiu que sofrera graves crises de depressão após uma perda pessoal, além de ter revelado que sofreu abusos quando era criança.