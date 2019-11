Estádio para os Jogos Olímpicos concuído antes da data prevista

O estádio Nacional Japonês, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020, está concluído, a um mês da estreia oficial, informou esta terça-feira o organismo proprietário do complexo. De acordo com o Conselho de Desportos do Japão (JSC), os detalhes finais da obra terminaram na quinta-feira e apenas falta a inspeção final, antes da inauguração, prevista para 21 de dezembro.

O novo estádio foi projetado pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, tem capacidade para 60.000 espetadores e receberá as cerimónias de abertura e encerramento, bem como as competições de atletismo e futebol.

A construção teve início em dezembro de 2016, mais de um ano após previsto, depois de ter sido descartado o projeto original, da autoria da falecida arquiteta Zaha Hadid, devido aos elevados custos que a obra implicava.

O custo final ficou orçamentado em 150.000 milhões de ienes (cerca de 1.250 milhões de euros).

O primeiro evento desportivo no complexo será a final da Taça Imperador, em futebol, em 1 de janeiro.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio decorrerão entre 24 de julho e 09 de agosto, enquanto os Paralímpicos estão agendados entre 25 de agosto e 06 de setembro.