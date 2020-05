Equipa do Sp. Braga vai viver num hotel da cidade

Os jogadores, treinadores e todo o staff da equipa principal do Sp. Braga vão passar a viver numa unidade hoteleira da cidade, cumprindo assim "o dever de recolhimento inscrito no parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o regresso da Liga".

De acordo com uma nota publicada no site oficial dos bracarenses, os jogadores vão ser submetidos esta sexta-feira a "mais uma ronda de testes" de rastreio do covid-19. Depois do treino, todos aqueles que integram os trabalhos da equipa rumam ao hotel onde ficaram em alas isoladas e de acesso exclusivo, ficando assim privados de "qualquer contacto com outros hóspedes" ou da "circulação por áreas comuns". O objetivo, dizem os bracarenses, é garantir "a máxima segurança de todos os elementos" da equipa.

O Sp. Braga explica que esta é "a fase de maior risco, devido ao levantamento das medidas de confinamento social e consequente retoma de várias atividades", razão pela qual consideram que esta decisão "é a melhor salvaguarda para o grupo de trabalho". O clube promete, no entanto, continuar "a avaliar" a evolução da pandemia em Portugal para "definir se em algum momento será possível a transição para o recolhimento domiciliário".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Esta medida foi entendida por departamento clínico, jogadores, treinadores e staff como a melhor forma de respeitar o parecer da DGS para a retoma das competições, protegendo não apenas o grupo de trabalho, mas também as respetivas famílias, e anulando ao máximo o potencial de contágio e as consequências que pudessem advir", esclarece o Sp. Braga, cuja equipa principal continuará a utilizar "de forma exclusiva" as instalações da sua cidade desportiva para preparar o regresso à competição.

Com dez jornadas por disputar, o Sp. Braga encontra-se no terceiro lugar da I Liga com mais quatro pontos que o Sporting, que está na quarta posição.