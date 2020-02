Equipa de futebol do Wuhan está retida em Espanha e quer um jogador português

Ao mesmo tempo que na China a cidade de Wuhan virou quase fantasma, por ser o epicentro do surto do novo coronavírus, com as pessoas trancadas em casa, a equipa de futebol chinesa da cidade encontra-se a cerca de 12 mil quilómetros, em Espanha, a realizar um estágio - o campeonato estava para ter início no final do mês, mas devido à epidemia foi adiado para data incerta.

Os 50 elementos da comitiva do Wuhan Zall Football Club, entre eles 27 jogadores, vivem sentimentos contraditórios. Por um lado estão longe do perigo de poderem ser infetados, mas ao mesmo tempo longe dos familiares, dos pais, mulheres e filhos. E ainda sem qualquer notícia sobre a data de regresso.

Refira-se que o defesa central português Daniel Carriço, ex-Sporting e atualmente no Sevilha, chegou a ser dado como reforço do Wuhan Zall Football Club. De acordo com algumas notícias, já existia inclusivamente acordo entre os dois clubes, com a imprensa espanhola avançar que o ex-leão iria auferir cerca de dois milhões de euros por cada época Mas a negociação terá sido colocada em stand by devido precisamente ao surto do coronavírus. Nas últimas semanas, o clube acertou a contratação de dois futebolistas brasileiros - Rafael Silva e Léo Baptistão.

O dia-a-dia da equipa tornou-se uma rotina nas últimas semanas. Treinam de manhã, e da parte da tarde e à noite estão agarrados aos telemóveis e aos computadores em contacto com as famílias e amigos mais próximos para saberem novidades e acompanharem as últimas notícias.

A equipa, que é treinada pelo espanhol José González, chegou há 15 dias a Sotogrande, uma vila na região da Andaluzia perto de Cádiz, debaixo de uma enorme desconfiança. O perigo e o receio de contágio levaram a que os campos de futebol onde se iam treinar fossem encerrados e tornou-se muito complicado arranjar adversários para realizar jogos amigáveis.

Com o passar dos dias, a população foi-se habituado à presença da equipa no local e até conseguiram arranjar uma equipa para fazer um jogo treino. "Agora está tudo bem, não existe qualquer problema e podemos treinar com toda a normalidade. Estão a tratar-nos muito bem, apesar de nos primeiros dias termos sentido que havia receio das pessoas. Agora já confiam em nós", disse ao jornal espanhol Marca o capitão de equipa Yao Han Lin.

"As nossas famílias estão em Wuhan e não podem sair de casa. Falamos por vídeo-chamada. Entre nós obviamente que a epidemia domina todas as conversas. Mas confiamos no governo e nos responsáveis da nossa cidade. Estamos otimistas. Para já todos os nossos familiares estão bem de saúde", acrescentou.

Preocupados com as famílias, o futebol acaba por ser um escape diário no momento em que estão a treinar. E há dias até houve sorrisos, quando conseguiram finalmente arranjar um adversário, no caso o Almuñecar City, para poderem defrontar num jogo de 11 contra 11. Ou quando puxados pelo treinador se aventuraram a tourear umas vacas numa praça de touros em Cádiz.

Outra equipa chinesa, o Dalian Yifang, encontra-se em estágio no sul de Espanha, mais concretamente em Marbella, mas os seus jogadores encontram em quarentena, com rigorosas medidas de prevenção devido ao coronavírus.

Rafa Benítez, o treinador espanhol desta equipa chinesa, revelou que nas últimas duas semanas os atletas estão circunscritos às áreas de treino e do hotel. "Temos tido o cuidado de nos assegurarmos que está tudo em ordem. Os jogadores verificam a temperatura duas vezes por dia e estamos a monitorizar o estado de saúde de todos", explicou, admitindo que ainda não sabem quando poderão regressar à China, nem quando se iniciará o campeonato, que foi adiado pelas autoridades.

A presença do Dalian Yifang nessa unidade hoteleira de Marbella, obrigou mesmo o Manchester United, onde jogam os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, a escolher outro hotel da cidade para não se cruzar com a equipa chinesa orientada por Rafa Benítez. Uma medida de percaução dos red devils para não terem problemas para regressar a Inglaterra, depois do estágio que realizaram esta semana no sul de Espanha.