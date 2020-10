Encontros europeus de Sp. Braga, FC Porto e Benfica com público nas bancadas

Adeptos nas bancadas do Estádio José Alvalade no jogo de Portugal com a Suécia para a Liga das Nações

Com o números de casos de covid-19 diário a bater recordes em Portugal, a Direção Geral da Saúde quer fazer mais testes antes de autorizar o regresso dos adeptos ao futebol. A entidade de saúde pública acordou com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mais três partidas com público. Desta vez são jogos da Champions e da Liga Europa das equipas portuguesas e vão ter 15% da lotação do estádio preenchida.

Assim, as partidas europeias o FC Porto com o Olympiacos (dia 21), do o Sp. Braga com o AEK Atenas (dia 22) e o Benfica com o Standard Liège (dia 29) vão ter adeptos. O total de espetadores no estádio depende da lotação de cada recinto, sendo que o Estádio da Luz pode levar quase 10 mil espetadores.

Estes três testes piloto serão acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade nos jogos da seleção nacional com Espanha (5%) e Suécia (10%). Além dos encontros da seleção, também o Santa Clara-Gil Vicente da I Liga e o Académico Viseu-Académica e Feirense-Chaves da II Liga foram vistos por adeptos ao vivo. Estes jogos não tiveram mais de mil adeptos cada.

A Liga Portugal tinha pedido um teste com público para o clássico da I Liga, entre o Sporting e o FC Porto, deste sábado no Estádio José Alvalade (20.30), mas o ministério da Saúde não viabilizou projeto, por ser um jogo de alto risco. Agora autroriza mais três jogos-teste, com um aumento considerável do número de adeptos por jogo.