Emoção e beijo a Zagallo em mais um prémio para Jorge Jesus

Dois prémios num dia. Horas depois de receber o prémio de melhor treinador do Brasileirão entregue pela ESPN, o português foi distinguido como técnico do ano pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), numa cerimónia no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira.

Desta vez o prémio foi entregue por Mário Jorge Lobo Zagallo, antigo selecionador do Brasil e ex-treinador e jogador do Flamengo, que já tinha feito rasgados elogios a Jesus, campeão do Brasileirão e da Taça Libertadores com o mengão.O momento da entrega do prémio foi mesmo o mais emocionante da noite. O ex-técnico brasileiro, hoje com 88 anos, fez um esforço para subir ao palco e entregar a estatueta ao português, que lhe deu um beijo, num gesto carinhoso.

Para além de Jesus, o onze ideal da CBF do campeonato brasileiro de 2019, contemplou nove (!) jogadores do Flamengo: Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os restantes foram o guardião Santos e o médio Bruno Guimarães, ambos do Athletico Paranaense.