Jorge Jesus já recebeu o prémio de melhor treinador do Brasileirão

Já era esperado, mas agora é oficial. Jorge Jesus é o melhor treinador do Brasileirão 2019. O técnico português recebeu o troféu esta segunda-feira, durante uma gala que premiou os melhores da época.

O Flamengo de Jorge Jesus sagrou-se campeão cinco meses depois da chegada do mister, como lhe chamam no Brasil. Além do título nacional, o português conquistou ainda a Taça Libertadores, que é como uma liga dos campeões da América do Sul.

Esta é a segunda distinção pessoal de Jesus, que já tinha sido condecorado com o título de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro, numa cerimónia realizada na Câmara Municipal da cidade há duas semanas. Uma distinção agendada antes mesmo de ele conquistar os dois títulos no espaço de 24 horas, a Taça Libertadores (sábado) e o campeonato brasileiro (domingo).

O treinador português acabou a época (domingo) a ser goleado pelo Santos (derrota, por 4-0) e prepara-se para dar início à operação mundial de clubes, que se joga este mês no Catar. E numa altura em que toda a gentes quer saber se ele vai ficar no mengão após o mundial ele deixou uma pista sobre o futuro: "Tudo que acontecer no Mundial não vai ter influência nenhuma na minha decisão. Tenho contrato até maio, gosto do Flamengo, sou acarinhado aqui como nunca fui em outra parte do mundo. O meu foco é o campeonato do mundo, voltamos dia 22 de férias e dia 23 vou para Portugal passar o Natal com a minha família. E dia 22 [de janeiro] marquei a apresentação para a nova temporada." Será que volta?