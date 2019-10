Djokovic perde em Xangai e entrega liderança do ranking a Nadal

Porque, no ténis, há mais campeãs do que campeões

Rafael Nadal vai tornar-se mais uma vez no líder do ranking ATP a partir de 4 de novembro, beneficiando da derrota de Novak Djokovic diante de Stefanos Tsitsipas nos quartos de final do Master 100 de Xangai, na China.

O sérvio, que tem 9545 pontos, vai ver serem-lhe retirados 1600 pontos, ao passo que Nadal, atualmente com 9225, não vai perder nenhum e até poderá somar alguns, acontença o que acontecer no Masters de Paris.

O espanhol vai assim regressar à liderança do ranking pela primeira vez desde 29 de outubro do ano passado e passará a somar 196 semanas no lugar mais alto da modalidade. Nessa contabilidade, o recordista é Roger Federer, com 310, seguido de Pete Sampras, com 286. Já Djokovic vai chegar a 4 de novembro com 274.