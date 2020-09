Dias negros no V. Setúbal. Plantel em greve, jogadores em dificuldade e SAD em risco

O Vit. Setúbal está a ferro e fogo. Agora foi a vez de o plantel fazer greve aos treinos devido a ordenados em atraso. A época só agora começou, mas a situação já se arrasta desde o final da temporada passada e diz respeito aos sub-23 incluídos no plantel principal, com o rebaixamento ao Campeonato de Portugal.

Os capitães resolveram tomar uma posição de força e informar a equipa técnica, liderada por Alexandre Santana, da decisão de faltar aos treinos, uma vez que não conseguiam respostas do presidente Paulo Gomes, que colocou o lugar à disposição depois do Conselho Fiscal e Disciplinar ter apresentado uma queixa-crime contra a direção do clube por suspeitas de desvio de dinheiro numa transferência.

Segundo soube o DN, depois de o grupo recusar treinar, o líder sadino aceitou reunir com Semedo para ouvir as queixas dos atletas, sendo que há futebolistas a passar dificuldades. O Sindicato de Jogadores já pediu inclusive para ser feito o levantamento da situação, de forma a acionar o plano de ajuda aos mais carenciados.

Com 110 anos de história, três Taças de Portugal (1964-65, 1966-67, 2004-05), uma Taça da Liga (2007-08) e 77 presenças no escalão principal, o Vitória atravessa uma crise desportiva e financeira e enfrenta mesmo algumas penhoras. O treinador Lito Vidigal, que salvou a equipa de descer de divisão em campo, antes de o clube ser condenado ao rebaixamento ao terceiro escalão na secretaria, acionou a justiça para receber os cerca de 200 mil euros em salários e prémios.

O próprio plano de recuperação financeira está em perigo e pode mesmo levar à insolvência da SAD, uma vez que os pressupostos que levaram à sua aprovação assentavam numa presença na I Liga e não no Campeonato de Portugal, para onde foi rebaixado por não ter preencher os requisitos financeiros para a inscrição no campeonato.

No total, a dívida da SAD vitoriana é de 24 milhões de euros. Segundo o documento a que o DN teve acesso, só a dívida ao Estado português é de 5,4 milhões de euros (3,4 à Autoridade Tributária e 1,8 à Segurança Social). Dívida que os sadinos se comprometem a pagar em 150 prestações. A dívida a fornecedores e a outros credores chega quase ao milhão de euros e os financiamentos obtidos superam os 17,6 milhões de euros (3,8 no Banco Comercial Português e 13,7 na Parvalorem, a entidade pública criada para gerir os ativos tóxicos do antigo BPN).

Esta terça-feira realiza-se uma Assembleia Geral para decidir se os sócios aceitam dar o valor dos terrenos do Estádio do Bonfim, adquiridos pelo município por 900 mil euros, como garantia de dívidas da SAD. Se a proposta da direção for chumbada, a SAD não tem como fazer face à ameaça de penhora da Autoridade Tributária entre outras, situação que pode levar à insolvência da Sociedade Anónima Desportiva e colocar a presença da equipa no Campeonato de Portugal em perigo.