Depay adota leãozinho, faz as delicias dos fãs e enfurece associações de defesa dos animais

Memphis Depay adora leões. Tanto que tatuou a imagem de um nas costas. Mas o carismático jogador do Lyon não se ficou pela tatuagem e resolveu adotar um leão bebé. E ficou tão feliz com o seu novo animal de estimação que resolveu partilhar imagens dele com o mundo, questionado: "O que acontece quando um leão se junta a um leão?"

As reações não se fizeram esperar. Desde aqueles que gostam aos que acham a imagem de Depay com o leãozinho às costas fofinha, passando pelos que chama a atenção do jogador que "um leão não é um animal de estimação". Um dos internautas acusou mesmo o jogador de maus tratos: "Memphis, isso é abuso animal, não importa o quão bem ele é tratado, ele não deveria estar aí."

As publicações do jogador de 26 anos provocaram mesmo a ira de algumas associações de defesa dos animais em França e não só. "Lamentamos que Depay tenha postado essas fotos. Estar em contacto com animais selvagens dessa maneira é realmente artificial e há animais que sofrem ", disse Sanne Kuijpers, diretora do programa World Animal Protection Netherlands.

Face à polémica o jogador foi obrigado a justificar-se nas redes sociais, mas não da forma que muitos esperavam. "Para quem não conhece os fatos, fique quieto! Os leões nem são animais selvagens. Eles não nasceram na natureza, mas no meio dos homens. Eu não acho que eles sobreviveriam na natureza", postou o extremo do Lyon.

Depay não é o único a ter uma animal selvagem em casa. São muitos os atletas que optam por adotar animais selvagens, principalmente tigres, embora seja proibido em muitos países. Patrice Evra (ex- Manchester United) e Emerson Sheik (Ponte Preta) têm um macaco em casa, por exemplo. Já os também franceses Paul Pogba (Manchester United) e Benzema (Real Madrid) e o brasileiro David Luiz (Arsenal) adotaram tigres bebés. Também Chad Johnson dos Cincinnati Bengals e Darnell Dockett dos Arizona Cardinals da NFL optaram por um tigre para animal de estimação. Tal como o pugilista Floyd Mayweather.

Mas nenhum tão famoso como um dos três tigres de Mike Tyson, que ficou conhecido por arrancar um braço a uma mulher. "Não dá para acreditar no que um tigre pode fazer com a carne humana. Você não tem ideia. Naquela época era estúpido. Não há como domesticar esses gatos selvagens a 100%. Eles te matam por acidente, eles nem te querem matar, eles fazem isso por acidente", disse o antigo pugilista, numa conversa em direto com o rapper Fat Joe no Instagram esta semana.