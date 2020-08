Defesa-esquerdo nigeriano Zaidu reforça FC Porto

Zaidu já veste a camisola do FC Porto

O nigeriano, de 23 anos, chegou a Portugal para representar o Gil Vicente em 2016, tendo rumado depois ao Mirandela, do Campeonato de Portugal.

Em 2019/20, o jogador estreou-se na I Liga ao serviço do Santa Clara, tendo agora se transferido para o campeão nacional.

⚪ Até 2025

⚪ Até 2025

"Estou mesmo muito feliz por ser jogador do FC Porto. Nem sei como explicar, mas estou muito, muito feliz por vestir esta camisola", disse o jogador ao site oficial do FC Porto.

O lateral entra esperançado na conquista de títulos: "Espero fazer um bom trabalho e ajudar a equipa. Esta época vamos ganhar tudo. O clube e os adeptos podem esperar tudo de mim. Recebi muitas mensagens de adeptos do FC Porto e isso deixou-me muito feliz."

Za

idu disse ainda estar motivado para trabalhar com Sérgio Conceição: "Ainda não falei nada com ele, mas de certeza que vamos falar muito. A partir de agora vou ser treinado por ele, por isso vamos falar muito, com certeza. Estou muito motivado para começar a trabalhar."