Cristiano Ronaldo marca em três minutos no regresso pós-covid. E ainda bisou

Depois de 17 dias de quarentena por ter testado positivo para a covid-19, ter regressado apenas este sábado aos treinos com a Juventus e ter começado o jogo contra a Spezia no banco de suplentes, Cristiano Ronaldo marcou um golo três minutos depois de entrar em campo. E bisou menos de 20 minutos depois, de grande penalidade.

O internacional português, que falhou o último jogo da seleção por causa do novo coronavírus, entrou no jogo aos 56 minutos, em substituição de Paulo Dybala. E aos 59 marcou, num passe de Morata e depois de se desviar do guarda-redes adversário.

Menos de 20 minutos depois, Cristiano Ronaldo fez o segundo golo da partida, desta vez de grande penalidade, ao estilo de Panenka.

A Juventus ganhou ao Spezia por 4-1.

Na ausência do português, o campeão italiano só venceu um dos quatro jogos, na visita ao Dínamo Kiev, tendo perdido em casa com o FC Barcelona (2-0), e empatado para o campeonato com o Hellas Verona (1-1) e com o Crotone (1-1).

Na Série A, a equipa é quinta classificada, a quatro pontos do líder AC Milan, seguido por Nápoles e Sassuolo, enquanto na quarta posição está o Inter Milão.