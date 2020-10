Cristiano Ronaldo continua a testar positivo e falha duelo com Messi na Champions

Cristiano Ronaldo na varanda do seu quarto na Cidade do Futebol onde está em isolamento depois de testar positivo para a covid-19

Cristiano Ronaldo continua infetado com covid-19. O resultado do último teste era esperado com alguma expectativa na Juventus, uma vez que há jogo com o Barcelona na quarta-feira. O jogador da português tinha de testar negativo esta terça-feira para poder ser opção para o jogo de quarta-feira da Juventus frente ao Barcelona, em Turim, para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões. Ronaldo falha assim o reencontro com Messi, mas terá nova oportunidade a 8 de dezembro, em Camp Nou.

CR7 testou positivo pela primeira vez no dia 12 de outubro, tendo sido dispensado dos trabalhos da seleção no dia a seguir, falhando o jogo com a Suécia, para a Liga das Nações. Seguiram-se alguns testes inconclusivos até voltar a testar positivo e continuar de fora. Depois falhou ainda os embates com o Crotone (empate), Dínamo de Kiev (vitória) e Hellas Verona (empate).

Ainda antes de saber que não podia contar com o português, Andrea Pirlo admitiu mudar a estratégia para incluir Ronaldo no onze da Juventus, que tem jogado com Paulo Dybala e Alvaro Morata no ataque. "Estou a pensar em jogar com três jogadores no ataque. Ronaldo iria jogar na sua clássica posição no centro para o lado esquerdo", revelou o técnico da Juve.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uma estratégia que ficará assim adiada. Como ex-jogador a amante do bom futebol, Pirlo gostaria de voltar a ver um duelo entre os dois extraterrestres do futebol atual: "Messi e Ronaldo fazem coisas extraordinárias há 15 anos, ainda estão no topo. Haverá muito respeito. Jogadores assim devem ser tratados de forma diferente."

Ronaldo falha assim o jogo da Champions, mas pode já jogar no fim de semana para o Calcio. Segundo o protocolo do campeonato italiano, atletas infetados podem ser autorizados a jogar depois de ficarem 10 dias isolados e totalmente assintomáticos. O jogador bianchoneri está assintomático e em isolamento, na sua casa de Turim, tendo partilhado as sessões de treino e a boa disposição nas redes sociais.