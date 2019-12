"Cristiano fez algo que vemos na NBA". As reações ao golo de "CR7 Air Jordan"

Cristiano Ronaldo voltou a deixar rendido o mundo do futebol (mais uma vez!). O golo que marcou esta quarta-feira pela Juventus à Sampdoria, num cabeceamento certeiro na sequência salto incrível de 2,56 m, até deixou o treinador da equipa adversária rendido.

"O Cristiano fez algo que vemos na NBA. Ficou uma hora e meia parado no ar. Não tenho nada a dizer além de dar os parabéns", elogiou Claudio Ranieri, em declarações à Sky Sports . A Juventus, refira-se, venceu em Génova por 2-1, num jogo a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

Talvez inspirado pelas declarações de Ranieri, o próprio Ronaldo assinalou o golo com uma fotografia no Instagram e uma descrição em que se podia ler "CR7 Air Jordan". A imagem motivou mais de oito milhões de reações, entre as quais a do antigo defesa esquerdo do Real Madrid e da seleção brasileira Roberto Carlos: "Você é f... mano."

Confrontado com alguns dados sobre o seu golo, nomeadamente a altura a que saltou e o facto de ter aguentado quase um segundo suspenso no ar, até o próprio Ronaldo ficou surpreso: "Desconhecia esses dados."

Quem também fez uma publicação a assinalar o golo foi a irmã Kátia Aveiro. "É um pássaro? É um avião? Não, é Super-Cristiano Ronaldo a saltar mais alto que toda a defesa adversária e a fulminar completamente as redes da U.C. Sampdoria. Impressionante! E é isto! Boa noite. Podem fechar a internet por hoje. Até amanhã!! 2.56...", escreveu a irmã do craque de 34 anos.

Outra reação veio de Inglaterra, com o antigo avançado internacional inglês Gary Lineker a desdobrar-se em elogios. "Ronaldo acabou de marcar um golo de cabeça ao segundo poste com os pés acima da barra da baliza. Só estou a exagerar um pouco. Salto ridículo", atirou no Twitter.

Mais surpreendente foi a reação da Marinha Portuguesa, que também não ficou indiferente ao impressionante salto do internacional português. "Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo. Saudações dos helicópteros da Marinha", escreveu a Marinha, numa publicação animada e que conta já com milhares de reações.

Relativamente à imprensa, os espanhóis do As disseram que "Cristiano em modo Jordan marca um dos golos mais espetaculares da sua carreira". "Alucinante voo de Cristiano: cabeceia a 2,5 metros do solo... e quase parte a perna ao cair", resumiu a Marca.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport questiona e responde: "Cristiano, mas o que é que você fez? Voou 2,56 metros e marcou um golo maravilhoso." Na mesma toada, o Tuttosport salientou o acontecimento: "Ronaldo: que golo! Cabeceamento a 2,56 metros de altura."

Este golo tem sido comparado ao que Cristiano Ronaldo marcou ao País de Gales nas meias-finais da Euro 2016, quando também saltou de forma impressionante para cabecear para o fundo das redes na sequência de um cruzamento de Raphael Guerreiro, colocando na altura Portugal em vantagem.