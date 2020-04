Crianças recriam golos históricos do futebol mundial (com vídeo)

O que podem fazer as crianças durante a quarentena trancadas em casa? Se tiverem um quintal podem sempre seguir o exemplo destes dois jovens ingleses, que resolveram recriar alguns golos históricos que marcaram o futebol mundial.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais por Sean O'Hanlon, antigo jogador do Everton, e rapidamente se tornou viral. Entre as imitações de golos famosos estão a célebre mão de Deus de Diego Maradona, na partida dos quartos-de-final entre a Argentina e a Inglaterra, no Mundial de 1986. E também não falta um grande golo de Cristiano Ronaldo de livre direto, quando defendia as cores do Manchester United, em 2008, frente ao Portsmouth.

Mas há mais. No vídeo são ainda recriados golos de Ronaldo "Fenómeno", Ronaldinho Gaúcho, Van Persie, David Beckham, Totti, Rivaldo e Ryan Giggs.