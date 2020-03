Coronavírus. Nuno Espírito Santo questiona se não se deve parar o futebol

Nuno Espírito Santo, treinador português do Wolverhampton, é da opinião que o futebol devia parar devido à ameaça do vírus covid-19. Para o técnico do clube inglês, que nesta quinta-feira vai jogar na Grécia contra Olympiacos à porta fechada, na Liga Europa (a equipa grega está sob suspeita pelo facto de o presidente ter contraído o vírus), não faz qualquer sentido a realização de jogos à porta fechada.

"Qual é o objetivo do futebol? É o entretenimento. Se fechamos as portas dos estádios para jogar não faz sentido nenhum. Mais. O que se está a passar é mais do que futebol, vais mais além, é uma questão social. Todos estão preocupados e algo tem de ser feito. Para mim fechar portas não é solução, não é normal, só estamos a fingir que levamos uma vida normal. O que pergunto é se não há outra solução. Por que não parar o futebol? Faz sentido jogar um jogo em que os adeptos não podem estar? Este perigo é mundial. Talvez haja outra solução. Isto tudo é maior do que futebol. Estaremos a mandar a mensagem certa?", referiu, citado pelo Sky Sports, numa altura em que é incerta a realização do jogo frente ao Olympiakos na quinta-feira.

Nuno confirmou ainda que o Wolverhampton pediu o adiamento do jogo desta quinta-feira com o Olympiacos. "O clube solicitou à UEFA o adiamento do jogo. Mas se tivermos de ir, vamos. Mas não concordamos. Não estamos felizes com essa possibilidade", afirmou. Nesta terça-feira, o presidente do Olympiacos anunciou que contraiu o vírus. E segundo a imprensa grega, os jogadores e treinadores realizaram exames, para saber se também estão infetados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também Pep Guadiola, treinador do Manchester City, mostrou-se esta terça-feira contra a realização de jogos à porta fechada, sem a presença de público nas bancadas. "É possível termos futebol sem espectadores? Se as pessoas não podem vir ao futebol, então não faz sentido. Vamos seguir o que for decretado pelas autoridades, mas não gostava de jogar sem a presença do público", referiu, no lançamento do jogo desta quarta-feira, em casa, com o Arsenal.

Guardiola não tem dúvidas de que a realização de jogos à porta fechada será também em breve uma realidade em Inglaterra. "Estamos plenamente conscientes de que isso vai acontecer. Já foi assim em Itália, agora até o campeonato foi suspenso, e em Espanha as próximas duas jornadas vão ser à porta fechada. Por isso vai acontecer o mesmo em Inglaterra. É uma questão de tempo. Nós jogamos para os adeptos. Se eles não podem estar presentes, isto não faz sentido nenhum", insistiu, reconhecendo que não vai gostar de o fazer, mas que assim for, o City terá mesmo de jogar à porta fechada.

Para Jurgen Klopp, o futebol também é secundário perante o cenário de uma pandemia. "Será que está preocupado com a sua cidade? Nós não somos a sociedade, somos parte dela. Não gosto que me façam essas perguntas. Você está preocupado, mas será que a viagem valeu a pena por causa do futebol?", respondeu o treinador do Liverpool quando questionado sobre os jogos à porta fechada.

O treinador dos reds mostrou-se desagradado com as perguntas sobre o coronavírus, por entender que o treinador de futebol não tem de ter opinião sobre tudo e que quem deve falar as pessoas entendidas no assunto. O Liverpool-At.Madrid, da Liga dos Campeões, que se realiza na quarta-feira, vai jogar-se com público, ao contrário do que acontece com outros jogos europeus em território francês, espanhol ou italiano.