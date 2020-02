Liga reúne-se com a DGS para falar de medidas preventivas. FPF já em contactos desde o início do ano

Pedro Proença, presidenre da Liga, está preocupado com a propagação do coronavírus.

A Liga Portugal tem agendada para esta quinta-feira uma reunião na Direção-Geral de Saúde, pelas 9.30, que tem como objetivo único debater questões relacionadas com o Coronavírus Covid-19, com os casos a aumentarem diariamente na Europa, anunciou nesta quarta-feira o órgão presidido por Pedro Proença.

Este encontro, que vai realizar-se a pedido da Liga Portugal, "servirá apenas para falar de medidas preventivas e antecipar cenários no futebol profissional português", numa altura em que o futebol italiano está a sofrer consequências dos casos existentes, no país europeu com maior número de infetados e que já contabiliza 11 mortos relacionados com o Covid-19.

A liga recorda que em Itália "já existiram adiamentos de jogos da Série A e outros, da Liga Europa, vão realizar-se à porta fechada. "Preocupada com um eventual escalar da situação, a Liga Portugal vai saber de que forma o futebol profissional pode precaver-se da chegada do vírus ao nosso país". Recorde-se que até ao momento, apesar dos casos suspeitos, ainda não se registou qualquer caso confirmado no nosso país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

FPF em contacto com a DGS

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entretanto, anunciou nesta segunda-feira estar em "contacto permanente" com a Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a propagação do surto de coronavírus.

"A FPF, através da Direção Clínica da sua Unidade de Saúde e Performance, está em contacto permanente com a DGS desde o início do ano e continuará a seguir todas as indicações e recomendações resultantes dessa autoridade de saúde", lê-se, num comunicado.

De acordo com o organismo federativo, "a Unidade de Saúde e Performance da FPF elaborou e colocou em prática um plano específico de higienização de todo o complexo da Cidade do Futebol".

A mesma unidade "acompanha clinicamente em permanência árbitros ou seleções que se desloquem a Portugal vindas de zonas consideradas de propagação ativa, na definição dada pela DGS", refere a FPF.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.