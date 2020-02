Coronavírus. Jogos em Itália podem passar a ser à porta fechada

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, revelou esta segunda-feira que pediu para que o jogo desta quinta-feira entre o Inter Milão e os búlgaros do Ludogorets, dos oitavos-de-final da Liga Europa, em San Siro, se realize à porta fechada devido aos vários casos de coronavírus que foram identificados no norte de Itália.

"Recebemos um pedido oficial do ministro da Saúde, Roberto Speranza, para que o jogo Inter-Ludogorets da Liga Europa seja realizado à porta fdechada. Aguardamos uma resposta em breve, mas antecipadamente tivemos já um retorno positivo quanto a esta matéria", explicou Gravina.

No último fim-de-semana, quatro jogos da Série A foram adiados devido ao surto de coronavírus, algo que o líder federativo considera ter sido uma medida necessária e que poderá ter novos desenvolvimentos em breve. "Provavelmente, no próximo domingo, teremos jogos à porta fechada, mas expressamos ao ministro do Desporto a nossa preocupação com o encerramento das instalações desportivas porque existe a necessidade de as equipas treinarem, pelo deverá haver em breve um decreto que regule este problema", assumiu Gravina.

Refira-se que na próxima jornada da Série A, no domingo defrontam-se, em Turim, Juventus e Inter, dois dos candidatos ao título italiano, e a possibilidade de a partida se realizar sem público está a ganhar cada vez mais força, tendo Andrea Agnelli, presidente do conselho de administração da Juve, admitido em declarações ao jornal Gazzetta dello Sport que "neste momento a prioridade do país é a saúde pública".

O dirigente dos campeões italianos admite que o cenário atual indica que "o jogo realiza-se domingo com público, mas é preciso avaliar a evolução da situação em benefício da saúde de todos".