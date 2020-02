Coronavírus: Jogador italiano deu positivo

O coronavírus chegou ao futebol italiano. Um jogador de futebol de 22 anos, residente na cidade de Siena e que joga na equipa do Pianese do 3º escalão do futebol italiano, acusou positivo num teste de coronavírus, segundo o jornal italiano La Nazione.

De acordo com o periódico, que optou por não revelar a identidade do jogador, no passado domingo, antes do início de um jogo frente à equipa de sub-23 da Juventus, o jogador começou a sentir-se mal e febril.

O atleta já tinha acusado alguns sintomas no dia anterior (sábado), mas ainda treinou com o resto do plantel, antes de regressar ao hotel onde a equipa estava instalada, em Alessandria, numa espécie de quarentena voluntária. Depois, durante a noite, chegaram os resultados dos testes feitos ao jogador e, ao amanhecer, uma ambulância especializada transferiu-o para o departamento de doenças infecciosas do Hospital de Siena.

Segundo o jornal o jogador encontra-se estável.