Conselho de Disciplina abre inquérito à confusão entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro

O Conselho de Disciplina abriu esta quinta-feira um processo de inquérito aos incidentes registados no túnel de acesso aos balneário do Estádio Nacional, no Jamor, no intervalo do jogo de domingo entre o Belenenses SAD e o FC Porto.

O caso é referente a uma alegada agressão de Sérgio Conceição, treinador dos portistas, ao seu homólogo dos azuis Pedro Ribeiro. As imagens difundidas pela SIC, nas quais o técnico da equipa da casa se queixou de ter levado um soco, mostraram troca de empurrões e insultos entre os dois treinadores.

O Conselho de Disciplina enviou para a Comissão de Instrutores da Liga o processo para que sejam apurados os factos, para que depois possa tomar uma decisão quanto a eventuais castigos.

Um dos meios de prova essenciais para apurar eventuais ilícitos disciplinares serão as imagens de videovigilância do Estádio Nacional que ainda não estarão na posse dos órgãos disciplinares.

Refira-se que caso seja provado que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, conforme o técnico do Belenenses SAD reclama, o treinador do FC Porto ficará sujeito a uma infração muito grave, que pode originar um castigo entre 22 e 273 dias de suspensão.