Confrontos no centro de Paris após derrota do PSG em Lisboa

A derrota do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, frente ao Bayern Munique deu origem a uma série de tumultos nos Campos Elísios, no centro da capital francesa, onde vários adeptos do clube de juntaram após o apito final do árbitro.

A desilusão do resultado deu origem a confrontos, registando-se mesmo casos de vandalismo como a destruição de alguns automóveis. As imagens dos incidentes foram imediatamente colocadas nas redes sociais, prevendo-se uma noite longa e difícil para as autoridades policiais de Paris, que procuram restabelecer a ordem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o jornal Le Parisien, centenas de pessoas desceram os Campos Elísios arremessando artefactos pirotécnicos, registando-se mesmo confrontos com a polícia, que lançou projéteis e gás lacrimogéneo.